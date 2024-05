Rifiuti: ex dirigente della Regione Lazio condannato a 6 anni

Il tribunale di Roma ha condannato a sei anni di carcere l'ex dirigente regionale della direzione Ambiente della Regione Lazio, Flaminia Tosini e l'imprenditore Valter Lozza nell'ambito di una indagine in tema di gestione di rifiuti in cui si procedeva, seconda delle posizioni, per i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta. Per i due imputati la Procura aveva sollecitato una condanna a quatto anni.

I giudici della seconda sezione collegiale hanno inoltre dichiarato i legali rappresentanti delle società Ngr Srl (società proprietaria della cava a Monte Carnevale) e 'Mad Srl' colpevoli dell'illecito amministrativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 condannandoli al pagamento ciascuno di una sanzione di 30.900 euro.

Per questa vicenda Tosini e Lozza, nel marzo del 2021, finirono agli arresti domiciliari disposti dal gip su richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo.



