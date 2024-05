Vino sottomarino dell'Etna,da Acitrezza alla baia di Mazzarò

Dal 1 giugno il ristorante pieds dans l'eau Brizza riapre sulle rive di Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, presentando un viaggio enogastronomico multisensoriale che racconta la bellezza, la cultura e l'unicità del mar Ionio. Assieme al nuovo menù degustazione a cura dell'executive chef Agostino D'Angelo, nella baia di Mazzarò, giunge una speciale selezione di vino dell'Etna affinato in mare: Orygini x Brizza, un'edizione limitata di sole 30 bottiglie realizzate in esclusiva per il ristorante dall'azienda Orygini, unica in Sicilia a utilizzare la tecnica di affinamento subacqueo.

Un'attività enologica sottomarina suggestiva, che nasce dal sogno di tre amici che hanno voluto ripetere la magia del ritrovamento nel 2010 di 168 bottiglie di champagne risalenti al XIX secolo, ancora in perfette condizioni, sul fondale del mar Baltico. Diventando quindi pionieri con i vini dell'Etna, hanno realizzato una cantina a 48 metri di profondità nell'Area marina protetta Isole Ciclopi di Acitrezza, dove i vini della storica cantina Benanti completano il loro processo di maturazione naturale tra le acque del mar Ionio. Riemergendo dopo 12 mesi e successivamente alle analisi predisposte dell'azienda in collaborazione con l'università di Catania, l'Etna bianco superiore di Benanti 'Contrada Rinazzo 2021' si è così mostrato nella sua unicità degustativa ed estetica, in un connubio perfetto tra le fertili terre del vulcano attivo più alto d'Europa e i fondali marini di Acitrezza. Ogni bottiglia è diventata una vera e propria opera d'arte che si distingue dall'altra, dipinta e affinata dal mare grazie agli elementi naturali che vi rimangono sulla superficie e alle condizioni di silenzio primordiale che caratterizzano gli abissi marini, in combinazione con la totale assenza di luce.

Il sigillo di questa collaborazione è stato realizzato dall'Antica bottega dei Fratelli Napoli a Catania, artigiani e custodi della cultura siciliana per eccellenza che hanno voluto forgiare a mano una serie di 30 monili in ottone che riportano il nome di Brizza su ogni bottiglia, diventando quindi il marchio ufficiale di questa edizione limitata. Il 6 giugno ci sarà la presentazione ufficiale del vino Orygini x Brizza, quando il ristorante pieds dans l'eau ospiterà un'esclusiva cena che prevede una carta di vini sottomarini inedita a cura del wine manager di Villa Sant'Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, Giuseppe Androne che accompagneranno il menu 'Mare' e 'Terra' dello chef D'Angelo



