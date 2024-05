Bomba del 1944 da 2000 kg trovata a Viterbo, domani bonifica

Saranno gli artificieri dell'Esercito domani mattina a disinnescare la bomba d'aereo risalente al 1944, trovata circa un mese fa in un cantiere edile di Viterbo.

Le operazioni di bonifica dell'ordigno da 2.000 kg, di cui 1300 di solo esplosivo, entreranno nel vivo all'alba con l'evacuazione di 36mila viterbesi, che abitano in un raggio di 1400 metri dal luogo del ritrovamento.

"Sarà un operazione complessa e delicata - ha spiegato il prefetto Gennaro Capo durante la conferenza stampa di venerdì sera - Ma abbiamo sviluppato un piano delle operazioni che garantisce la massima assistenza per la popolazione, limitando al massimo i disagi per gli evacuati."



