Puletti e Mancini, votiamo per Citerna 'Borgo dei borghi'

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - "Nelle prossime settimane Citerna rappresenterà l'Umbria nell'ambiziosa sfida per contendersi il titolo nazionale del 'Borgo dei borghi'. Organizziamo le forze e facciamo vedere all'Italia cosa è in grado di fare questa piccola ma determinata Regione": a lanciare l'appello al voto e promuovere "uno dei comuni più belli della regione", sono i consiglieri regionale della Lega Manuela Puletti e Valerio Mancini.

"L'appello è a tutte le istituzioni di ogni livello - dicono - ai cittadini e anche a quei turisti che, visitando la nostra splendida Umbria, ne siano rimasti affascinati, affinché possano votare Citerna e permettere così all'Umbria di aggiungere un'altra importante medaglia al già nutrito palmares turistico.

Si potrà votare da domenica 12 marzo a partire dalle 17,10 collegandosi al sito on line https://www.rai.it/borgodeiborghi/ Ognuno potrà esprimere gratuitamente un voto al giorno sino al 26 marzo. Sarà necessario registrarsi sul sito di Rai Play per chi non ha già l'account Rai Play e il borgo vincitore verrà svelato durante una 'prima serata speciale', in onda su Rai 3 alle 21 domenica 9 aprile 2023, il giorno di Pasqua".

"Troppo spesso - continuano Puletti e Mancini - guardiamo lontano senza renderci conto dell'immenso patrimonio custodito a poca distanza da noi. Citerna sorge in una posizione strategica, da cui contempla l'Umbria, ma che è alla confluenza di tanti territori diversi limitrofi. Toscana, Marche ed Emilia-Romagna sono infatti poco distanti e storicamente connessi. La sua posizione collinare la rende dominante, dove alle pietre romane si sono sovrapposti i muraglioni medievali. Ad uno strato sotterraneo di camminamenti e cisterne si sommano forti mura e torre di vedetta, tra i vicoli si scorgono prospettive lontane sugli Appennini e sul corso del Tevere. Si succedono spazi espositivi e le chiese, visto che durante il Medioevo San Francesco passava spesso a predicare lassù. Negli ultimi tempi, un'amministrazione attenta e oculata ha permesso a Citerna di consolidare la sua reputazione tra i Borghi più belli d'Italia e arrivare oggi a contendersi un titolo nazionale rappresentando un'intera regione". (ANSA).