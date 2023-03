Dopo il sisma l'Università Studi Perugia sospende le lezioni

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Dopo il sisma nella zona di Umbertide, l'Università degli Studi di Perugia in "via cautelativa" e a scopo precauzionale ha deciso la chiusura di tutte le sedi, comprese le aule studio per la giornata di venerdì 10 marzo. Lo ha reso noto lo stesso Ateneo specificando che sono pertanto sospese tutte le attività accademiche e gli eventi in programma. (ANSA).