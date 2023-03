Ostellari, personale nelle carceri carente per decisioni passate

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAR - "A Spoleto e Terni ho trovato una situazione comune a tante altre carceri, in primis per quanto riguarda le unità di personale a disposizione. Personale che è carente per le decisioni errate assunte in passato e noi, oggi, vogliamo dare una risposta". Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega), nella conferenza stampa che ha tenuto mercoledì pomeriggio dopo aver visitato le carceri di Spoleto e Terni, accompagnato dalla presidente della Regione Donatella Tesei, da esponenti della giunta regionale e delle amministrazioni locali coinvolte.

"In termini di personale - ha detto Ostellari - stiamo cercando soluzioni grazie alla sinergia, attivata all'interno del ministero, fra il sottoscritto che ha la delega al Dap, e in particolare al trattamento detenuti, e il mio collega, il sottosegretario Andrea Delmastro, che ha la delega al personale.

Questa collaborazione si basa sull'idea di 'carcere unito' nelle sue due anime fondamentali: personale e trattamento dei detenuti. Ci sarà una rivisitazione della pianta organica e ci sarà un impegno forte sul fronte del recupero dei soggetti detenuti, attraverso il lavoro".

Secondo Andrea Ostellari, "non si deve investire più in provvedimenti come 'svuotacarceri' e indulti. Dobbiamo investire nel lavoro - ha detto - cercando di essere consapevoli che la persona che impara qualcosa, che non sta in carcere a guardare il soffitto, quando torna libera, di solito evita di rientrare nel circuito criminale. Questo è un buon investimento per lo Stato e la comunità". (ANSA).