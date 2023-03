Una sala della Regione intitolata a Peccati e Crispolti

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - "Oltre a condannare ancora il gesto efferato compiuto dieci anni fa e ad onorare la memoria di Daniela e Margherita, vogliamo anche riflettere sul ruolo della pubblica amministrazione. Un lavoro da tutelare e da mettere nelle condizioni di fare bene in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la cerimonia di intitolazione a Margherita Peccati e Daniela Crispolti della sala riunioni del terzo piano di Palazzo Broletto.

Per onorare la memoria delle due dipendenti della Regione, nel decimo anniversario dalla loro uccisione sul luogo di lavoro avvenuta il 6 marzo 2013, questa mattina è stata quindi scoperta la targa "a ricordo del sacrificio e del loro esempio di professionalità e impegno", come è scritto su di essa.

Alla cerimonia hanno preso parte, insieme ai familiari delle due dipendenti uccise, don Simone Sorbaioli, vicario generale dell'arcivescovo Ivan Maffeis, che ha benedetto la targa in memoria di Margherita e Daniela, alcuni assessori regionali, il presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Marco Squarta, e il prefetto di Perugia, Armando Gradone.

La cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di una composizione floreale, con la scritta "Regione Umbria" da parte della presidente Tesei, alla presenza dei familiari di Daniela e Margherita, presso l'atrio esterno di Palazzo Broletto.

"Penso che il ricordo sia doveroso ma il 6 marzo dovrebbe diventare un po' l'8 marzo dell'Umbria" ha affermato lo zio di Daniela, l'unico dei parenti che ha preso la parola.

"Bisognerebbe trovare spazio - ha aggiunto - per giornata di riflessione dedicata a loro con l'obiettivo di parlare e quindi capire il futuro della pubblica amministrazione". (ANSA).