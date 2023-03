Simona Meloni, fare di più per difendere tutte le donne

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - "A due giorni di distanza dall'otto marzo, giornata dedicata alle donne, non possiamo che ricordare ancora più intensamente quella tragica giornata di dieci anni fa, in cui Margherita e Daniela furono uccise". È quanto afferma Simona Meloni, capogruppo regionale del Partito democratico, in merito alla cerimonia che si è svolta in Regione in memoria delle due dipendenti dell'ente uccise sul luogo di lavoro.

"Quella di oggi - prosegue Meloni, in una nota della Regione - è stata una cerimonia di testimonianza sentita, in ricordo di due dipendenti regionali che hanno perso la propria vita soltanto perché si trovavano a svolgere, in quel preciso momento, così come ogni giorno, il loro dovere di cittadine e lavoratrici con esemplare impegno, dedizione e disciplina. Donne e lavoro, un binomio che troppo spesso viene disatteso, tradito e umiliato. Occorre ricordare chi, come Margherita e Daniela, è caduto lasciando un vuoto incolmabile nei propri cari. Ma per onorare al meglio la loro memoria, occorre agire con maggiore concretezza e determinazione affinché sul tema della violenza di genere, sul lavoro femminile e sulle morti bianche, si faccia di più e meglio, per difendere tutte le donne". (ANSA).