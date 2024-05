Schiaffi e minacce all'anziana madre, arrestato a Perugia

Avrebbe picchiato e minacciato di morte l'anziana madre, un uomo di 59 anni arrestato a Perugia in esecuzione di un provvedimento di misura cautelare emesso dal Gip del capoluogo umbro per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo - spiega la Procura perugina - era già stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti contro la madre - avvenuti da febbraio ad aprile 2023 - procedimento nel corso del quale gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi revocata nel mese di luglio dello stesso anno a causa di remissione di querela.

L'attuale provvedimento cautelare, trae origine dalle molteplici segnalazioni presentate dall'anziana donna che hanno portato nel tempo a diversi interventi presso la famiglia composto dall'indagato e dalla madre, più volte costretta a ricorrere alle cure mediche a causa dei maltrattamenti subiti.

Dalle indagini è emerso che l'uomo - sempre sotto l'effetto di sostanze alcoliche - avrebbe usato violenza nei confronti della donna, spesso aggredita con schiaffi e spinte.

In una occasione l'uomo avrebbe anche minacciato di buttare dalla finestra la madre, seguita - viene riferito - dai servizi sociali in quanto affetta da una lieve demenza senile.

La Procura di Perugia, evidenziata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ritenuta sussistente l'esigenza cautelare, ha chiesto al Gip del Tribunale dello stesso capoluogo umbro l'emissione del relativo provvedimento.

Il Gip, "in presenza di una situazione familiare estremamente delicata e suscettibile soltanto di negativa evoluzione", ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato ha applicato nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Perugia con i colleghi dell'Arma dei carabinieri hanno rintracciato l'uomo nel centro abitato e lo hanno accompagnato al carcere di Capanne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA