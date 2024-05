Piccolotti, dalla piazza di Foligno una risposta a Schillaci

"Dalla piazza di Foligno una risposta al Ministro Schillaci in città per un evento istituzionale che sa di propaganda": lo annuncia Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che dà appuntamento per venerdì 17 maggio alle ore 17.00, in piazza della Repubblica, insieme al candidato a sindaco Mauro Masciotti, ai candidati e alle candidate di Foligno in Comune, a Marco Bizzarri (Fiom-Cgil), Ivano Bruschi (Filt-Cisl), Roberta Turi (segretaria nazionale Nidil-Cgil).

Spiega Elisabetta Piccolotti (Avs) in una sua nota: "Domani il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà in Umbria per una visita istituzionale che in realtà ha un forte sapore di campagna elettorale. Purtroppo per lui però i cittadini dell'Umbria conoscono la realtà e non si accontentano della propaganda e dei tagli di nastri: la sanità umbra è al collasso, in soli cinque anni la presidente Tesei è riuscita nel capolavoro di portare il servizio sanitario pubblico nel punto più basso della storia della Regione. Liste d'attesa infinite, personale che manca, buchi di bilancio, e disorganizzazione sono orma le principali caratteriste delle nostre strutture sanitarie, che insieme all'intera coalizione ho più volte visitato".

"Non stupisce - continua Piccolotti - che mentre si affossava il diritto alla salute si siano lasciati crescere e prosperare decine di centri privati, cui i cittadini sono costretti a rivolgersi, creando un gigantesco business pagato con le tasse dei cittadini e anche con parte dei loro stipendi. E proprio per parlare delle proposte di Alleanza Verde e Sinistra per alzare i salari domani saremo in piazza a Foligno insieme al candidato sindaco della coalizione progressista Mauro Masciotti, alla stessa ora in cui il ministro sarà all'ospedale: perché servono politiche che facciano recuperare potere d'acquisto e servono anche servizi pubblici efficienti e universali, a cominciare dalla sanità".

"Il governo - conclude Piccolotti - non sta facendo nulla su nessuno di questi fronti, per questo dalla nostra piazza ci faremo sentire con forza e determinazione. Ora basta malgoverno in Umbria, a Foligno e a Palazzo Chigi, siamo al lavoro per costruire un'alternativa".



