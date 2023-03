Frati Assisi auspicano città capitale cultura nel 2025

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 06 MAR - La comunità francescana della Basilica di San Francesco auspica "che la candidatura di Assisi a capitale della cultura nel 2025 possa diventare realtà": a dirlo è fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento.

"Il 2025 infatti è un anno molto speciale perché, oltre ad essere l'anno del grande giubileo per tutta la cristianità, coincide con l'ottavo centenario della stesura del Cantico di frate sole da parte di Francesco d'Assisi, espressione di una profonda esperienza di Dio e al tempo stesso della sublimità dell'arte della parola, in cui si riconosce il primo vero testo letterario in italiano" aggiunge.

"Esso - afferma il Custode - è espressione di una bellissima sinergia tra l'amore che viene dalla fede e l'estro della creatività umana e mi ricorda come sia proprio vero che all'origine della cultura, di ogni cultura umana, ci sia sempre il cultus, cioè l'espressione dell'ambito religioso e trascendente. La fede, infatti, se è la relazione di accoglienza reciproca tra Dio e l'uomo, amplifica le potenzialità umane di comunicazione senza mortificare nessuno né niente di autentico e nobile nella persona. Questa candidatura è in qualche modo provvidenziale - conclude fra Moroni -, perché aiuterà a tenere insieme, come nella vita di san Francesco, fede e bellezza, cielo e terra, ambiente e solidarietà, passato, presente e futuro, giustizia e riconciliazione, credenti e non, amici e avversari, pace e speranza". (ANSA).