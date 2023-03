Dal 31 marzo la 54/a edizione di Agriumbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - A Umbriafiere avviati i preparativi per Agriumbria, la 54/a Mostra nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della zootecnia, in programma dal 31 marzo al 2 aprile con oltre 420 stand in rappresentanza di 2.000 aziende.

Al centro della tre giorni i temi legati alla sostenibilità economica e ambientale delle attività agricole e zootecniche.

"La filiera è servita" è il claim di questa edizione.

La mostra mercato offrirà una panoramica generale e organica dell'innovazione tecnologica raggiunta nei differenti settori merceologici. Confermate tutte le rassegne zootecniche più importanti: Mostra nazionale Chianina, Mostra nazionale Limousine, Mostra nazionale Charolaise, Mostra nazionale Romagnala, Mostra nazionale Marchigiana, Mostra interregionale Frisona. Tra le curiosità: in fiera per la prima volta la Razza Bufalina (quella delle famose mozzarelle) e nei ring si svolgeranno dimostrazioni di cani da gregge.

Aia (Associazione Italiana Allevatori) e Agriumbria daranno corso al protocollo firmato nella scorsa edizione della fiera per consolidare il pluriennale rapporto e confermare la presenza annuale delle mostre nazionali dei bovini da carne. Un lavoro di cooperazione con gli allevatori italiani e che di fatto conferma la fiera di Bastia il centro del mercato dei bovini da carne in Italia.

Durante la tre giorni spazio anche a piante, semi, fiori ed eccellenze del cibo e dello street food delle diverse regioni italiane. (ANSA).