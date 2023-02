Inaugurato Spoleto Link, nuova soluzione intermodale

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 FEB - È stato inaugurato stamani Spoleto Link, la nuova soluzione intermodale del polo passeggeri del Gruppo FS Italiane nata dalla sinergia fra Trenitalia e Busitalia, dedicata a quanti scelgono di raggiungere la città lasciando l'auto a casa.

"Una soluzione smart ed ecosostenibile", è stato sottolineato durante la presentazione del nuovo servizio a cui hanno preso parte Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia, Alessio Cinfrignini, direttore operativo di Busitalia, Claudio Sisti, sindaco di Spoleto ed Enrico Melasecche, assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti.

Presente anche Amelia Italiano, direttore regionale Umbria di Trenitalia.

"Prosegue senza sosta la rivoluzione dei servizi nel regionale di Trenitalia - ha detto De Filippis - affinché il treno diventi la prima scelta delle persone anche per motivi di svago e per il turismo di prossimità in Italia. I progetti intermodali sono il must di questa rivoluzione: il viaggio in treno si completa con ogni mezzo in grado di coprire primo ed ultimo miglio. I sistemi di mobilità integrati sono cruciali nella scelta della destinazione per i nostri clienti e quindi cruciali nel generare valore per i nostri territori".

Il sindaco ha sottolineato invece "l'importanza di raggiungere il nostro centro storico nella maniera più sostenibile" e con l'occasione ha spiegato che "i lavori di manutenzione delle scale mobili inizieranno a metà marzo".

L'assessore Melasecche ha invece evidenziato come "l'Umbria stia facendo passi importanti per uscire dall'isolamento".

Sono oltre 60 al giorno i collegamenti garantiti da Spoleto Link: corse autobus che, in combinazione con i 33 servizi ferroviari quotidiani su Spoleto, raggiungono in circa 10 minuti la fermata "Posterna", ingresso del percorso meccanizzato che porta al centro storico. I biglietti sono già acquistabili e il costo è di 1,30 euro che si andrà a sommare a quello del ticket del treno con il quale si raggiungerà Spoleto. Con Spoleto Link sale a cinque il numero dei servizi combinati intermodali attivati in Umbria da Trenitalia e Busitalia, gli altri già in funzione sono Assisi Link, Orvieto Link, Marmore Link e Piediluco Link. (ANSA).