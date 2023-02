Melasecche, passi importanti Umbria per uscire da isolamento

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 FEB - "L'Umbria sta facendo passi importanti per uscire dall'isolamento. Quei collegamenti che fino a tre anni fa erano solo sogni, oggi sono realtà": è quanto ha detto Enrico Melasecche, assessore regionale dei trasporti umbri, a margine della presentazione del nuovo servizio Spoleto Link, con il quale si collega la stazione ferroviaria con il centro della città.

"Abbiamo acquistato 12 treni che raggiungono una velocità di 200 chilometri orari e rinnovato il contratto per dieci anni per la Ferrovia centrale umbra. La nostra regione si muove a grandi passi", ha sottolineato Melasecche. Che ha ricordato la conferma del Frecciarossa da Perugia e quello in transito ad Orte. "Ma stiamo lavorando anche - ha aggiunto - per portare nella Mediaetruria una decina di Frecciarossa in vari orari e siamo attivi per l'ultimazione della Orte-Falconara". (ANSA).