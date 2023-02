Tesei, serve uno sforzo collettivo per il volo per Milano

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Quella del volo con Milano è una strada che continueremo a percorrere e che, come ogni scelta futura, prevede la necessità che tutti gli attori del territorio facciano la loro parte": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la conferenza stampa sull'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco di Assisi".

"Ho sempre creduto - ha aggiunto - che un collegamento con Milano sia indispensabile per il business, l'incoming turistico e la crescita complessiva della nostra regione. Il volo con Ita, cinque giorni su sette, partenza la mattina e ritorno la sera, avrebbe un costo di 5 milioni l'anno, una cifra che anche se ci fosse riconosciuto il contributo governativo che sto richiedendo al ministero delle Infrastrutture per la continuità territoriale, 50% dell'importo, comunque rappresenterebbe un costo che allo stato attuale, senza modificare le scelte fin qui fatte, non sarebbe sostenibile né da Regione, né da Sase".

(ANSA).