"Due cuori e un biglietto" per San Valentino a Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - "Due cuori ed un biglietto" alla Pinacoteca comunale di Città di Castello, dove in occasione di San Valentino, per tutta la giornata di martedì 14 febbraio, le coppie pagheranno un ingresso unico poi saranno accompagnate in una visita guidata tematica, "Amore e mito", alle ore17.

La sede del museo, il palazzo Vitelli alla Cannoniera, fu fatto costruire proprio in occasione di un matrimonio, quello tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense.

"Concentreremo la nostra attenzione - spiegano gli organizzatori dell'inedito evento - sugli amori e gli intrighi del Palazzo ma anche e soprattutto sull'amore rappresentato negli affreschi e nelle opere della collezione. Ci accompagneranno le coppie celebri affrescate nel meraviglioso scalone monumentale, gli amori tra i miti negli affreschi di Cola dell'Amatrice e Cristoforo Gherardi fino a parlare di amori rappresentati nelle opere esposte come il meraviglioso quadro di Giorgio de Chirico "Ettore e Andromaca". "Ricorrenze ormai entrate a far parte della nostra vita come San Valentino ed il significato universale che esprimono - ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi - trovano spazio adeguato in un luogo di straordinaria bellezza come la Pinacoteca comunale, autentico scrigno di arte, cultura, tradizioni e leggende. Trascorrere insieme qualche ora lì nel giorno di San Valentino usufruendo tra l'altro di una promozione sul biglietto di ingresso, credo possa rappresentare una occasione unica per ammirare il nuovo percorso realizzato all'interno del palazzo, in previsione dell'evento dedicato a Signorelli, subito dopo lo svolgimento del 500enario della morte di Raffaello che ha riscosso un successo straordinario", ha concluso l'assessore alla cultura del comune tifernate.

L'0evento è organizzato da Poliedro Cultura con il patrocinio e sostegno del Comune.

Per la visita guidata è necessaria la prenotazione: 0758554202 / 0758520656 - cultura@ilpoliedro.org (ANSA).