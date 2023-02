Giornata contro il cancro infantile,iniziative del Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Una settimana di attività per la raccolta fondi e di sensibilizzazione sul tema dei tumori pediatrici. È l'iniziativa del Comitato per la vita "Daniele Chianelli" in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, che verrà celebrata il 15 febbraio. Per questo, l'associazione, che da 32 anni è impegnata nel sostegno alla ricerca ma anche nella cura e nell'accoglienza dei bambini malati di leucemie, linfomi e tumori solidi, dedicherà la settimana, tra sabato 11 febbraio e domenica 19, alla beneficenza ma anche all'approfondimento scientifico sul tema dei tumori che colpiscono bambini e adolescenti.

Si comincia mercoledì 11 fino al 19 febbraio con le primule e delle begonie della ricerca che verranno offerte dai volontari del comitato di fronte all'ospedale Santamaria della Misericordia di Perugia e al Mercato Coldiretti di Campagna Amica a Madonna Alta. Numerose poi le iniziative in tutta la regione, grazie alla preziosa collaborazione con i mercati Coldiretti e con i supermercati Gala che ospiteranno i volontari della Onlus.

Sabato 15, il Residence "Daniele Chianelli" ospiterà il convegno dal titolo "Tumori pediatrici sempre più aggressivi e numerosi: le strategie per contrastarli". La struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale di Perugia farà un bilancio dell'ultimo anno con un'analisi dei casi affrontati e dei risultati ottenuti che si rivelano sempre più soddisfacenti, ma in un quadro di aumenti e di un'utenza in grande crescita. Il convegno sarà introdotto e moderato dal dottor Maurizio Caniglia, direttore della Struttura con gli interventi dei medici dello staff.

"Nonostante le percentuali di guarigione dei bambini malati di tumore siano molto alte - ha commentato Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita "Daniele Chianelli - i nostri medici affrontano ogni giorno casi difficili e malattie sempre più aggressive. Per questo non possiamo abbassare la guardia. Il nostro miglior alleato per contrastare i tumori pediatrici è la ricerca". (ANSA).