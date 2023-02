Sorpresi a rubare in un appartamento, arrestati tre giovani

(ANSA) - TERNI, 02 FEB - Tre giovani sono stati arrestati a Terni dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno di un appartamento.

Alle ore 21 circa di mercoledì la centrale operativa del comando provinciale è stata allertata da una cittadina che riferiva di aver udito dei rumori nell'appartamento contiguo al suo, tenuto libero dai proprietari, in vico San Lorenzo. Sul luogo si sono recate le pattuglie della stazione di Papigno e una della locale sezione radiomobile.

I militari hanno notato che la porta era stata forzata e all'interno dell'alloggio, situato al primo piano, hanno sorpreso quattro giovani, tutti di origine nordafricana. Due di loro sono stati immediatamente bloccati, mentre gli altri due si sono lanciati da una finestra per tentare di fuggire. Dopo la caduta, uno si è rialzato ed è riuscito ad allontanarsi, mentre l'altro si è procurato una frattura a una gamba ed è stato bloccato e soccorso.

I tre fermati, privi di documenti, sono stati sottoposti alla verifica dell'identità tramite sistema telematico: due sono risultati essere cittadini tunisini appena ventenni; poco più che diciottenne e di origini libiche il terzo giovane, rimasto ferito.

Durante la perquisizione personale, indosso ad uno di loro - riferiscono i carabinieri - è stato trovato un orologio da polso, che i proprietari dell'abitazione, nel frattempo giunti sul posto, hanno riconosciuto come loro ed ai quali è stato restituito.

I due cittadini tunisini sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Terni, mentre il ferito è stato piantonato in ospedale, tutti in attesa del processo con rito direttissimo. (ANSA).