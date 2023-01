Grande festa a Perugia per patrono San Costanzo

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Grande festa a Perugia in occasione delle celebrazioni di uno dei patroni della città, San Costanzo.

Dopo la tradizionale luminaria di sabato 28 gennaio, domenica 29, tanti gli appuntamenti che si sono susseguiti in centro storico ed al Borgo Bello. La giornata è iniziata nell'acropoli con la seconda edizione della "Corsa di San Costanzo" riservata al settore giovanile della Fidal e promozionali.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Perugia - si legge in un suo comunicato - insieme alle società Atletica Capanne ed Atletica Avis. Sono stati 171 i partecipanti, con 11 società coinvolte e alcuni atleti delle scuole perugine.

I primi tre classificati sono stati premiati all'interno della sala dei Notari, ma tutti i partecipanti, comunque, hanno ricevuto al momento dell'arrivo medaglie celebrative dell'evento.

E' stata poi inaugurata al Borgo Bello dal sindaco Andrea Romizi, dall'assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli e dall'assessore alla sicurezza Luca Merli la tradizionale Fiera con 70 espositori.

Sempre al Borgo Bello è andata in scena anche la tradizionale degustazione del torcolo gigante, di otto metri.

Infine, dopo alcuni anni di stop dovuti alla pandemia, in corso Vannucci i cittadini hanno potuto nuovamente gustare i circa 200 torcoli artigianali donati da 16 forni. (ANSA).