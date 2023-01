Ufc,impegno per produzioni anche internazionali e formazione

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "Attrarre sempre di più produzioni audiovisive nazionali e internazionali, formare maestranze e professionisti umbri per il settore, coordinare ed organizzare festival e rassegne cinetelevisive": è questo, "l'obiettivo del lavoro" di Umbria Film Commission (Ufc), che ha illustrato la propria attività in una conferenza stampa a Terni, prima della proiezione in anteprima (al Politeama Lucioli) del nuovo film di Paolo Genovese "Il primo giorno della mia vita".

Per il 2023, tra le iniziative organizzate direttamente dalla Commission, è stata confermata la terza edizione dell'Umbria Cinema Festival di Todi e la seconda del Film Business Think Tank, incontro fra i più importanti produttori italiani e un gruppo selezionato di giornalisti economici, appuntamento annuale destinato a fare il punto sulla situazione economico-finanziaria del settore audiovisivo.

In questo periodo Umbria Film Commissione sta inoltre supportando la Regione Umbria nella gestione dell'Umbria Film Fund (Uff) attraverso il quale per mezzo di un bando vengono erogati contributi destinati alle imprese audiovisive nazionali e internazionali che scelgono l'Umbria per l'ambientazione delle opere prodotte. L'edizione Uff 2021 ha finanziato, fra gli altri, il film "Dante" di Pupi Avati e "La caccia" di Marco Bocci, mentre l'edizione Uff 2022 sta completando la fase istruttoria delle numerose richieste di contributo ricevute. Per l'area formazione, Ufc nel 2022 ha ideato e realizzato presso il Centro Multimediale di Terni corsi intensivi per macchinisti ed elettricisti e ha sostenuto i progetti "Spectacular Umbria" e "Scosse", implementati attraverso il Bando 'Techné' della Regione.

Altre iniziative formative sono allo studio, da realizzare direttamente o attraverso la concessione di patrocini.