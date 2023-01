Baci Perugia ancora firmati Dolce

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Prosegue anche per il San Valentino 2023 la collaborazione dei Baci Perugina "Amore e passione" con Dolce&Gabbana. Un cioccolatino, prodotto nel capoluogo umbro, "rosso come l'amore e come la passione, i sentimenti che danno vita a questa speciale creazione, in un gioco di ispirazioni da cui la limited edition prende il nome" spiega in una nota l'azienda produttrice, che fa parte del gruppo Nestlé.

Dolce&Gabbana ha firmato l'edizione limitata tempestando le confezioni di Baci di gemme e pietre preziose di un rosso intenso e brillante. Anche l'incarto in alluminio di ogni singolo cioccolatino è rosso, in armonia con le scritte color oro.

Il gusto è frutto della maestria degli esperti cioccolatieri della Scuola del cioccolato Perugina, "vero e proprio laboratorio creativo in cui si fa sperimentazione e innovazione al servizio dell'eccellenza e del saper fare italiano", si legge ancora nella nota. I Baci per San Valentino propongono un morbido cuore al gianduia, coronato dalla tipica nocciola intera e arricchito da cristalli al gusto di lampone. (ANSA).