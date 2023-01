Polizia Perugia impegnata per soccorsi durante nevicata

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Numerosi interventi in aiuto della popolazione sono stati compiuti dalla polizia di Stato in provincia di Perugia per la nevicata che ha colpito il territorio. Sono stati impegnati il personale della Questura, della polizia stradale e dei commissariati.

Il distaccamento della stradale di Città di Castello hanno operato sulla E45 dove al valico del Verghereto le pattuglie hanno fatto da safety car per regolare la velocità del traffico e permettere il passaggio dei veicoli e quindi operato il filtraggio dei mezzi pesanti in località Pierantonio.

Tanti - è detto in una nota della Questura - sono stati poi gli interventi di soccorso del Distaccamento della polizia stradale di Foligno sulla statale 77 Var, in località Colfiorito, dove tanti automobilisti sono rimasti in panne o hanno avuto notevoli difficoltà a causa della neve, e di quella di Perugia sulla 318 Var, nei pressi di Valfabbrica.

Disagi anche a Foligno dove le volanti del commissariato sono intervenute per la caduta di alcuni alberi e per auto in panne.

Anche il territorio di Spoleto è stato interessato dalle forti nevicate che hanno provocato disagi sulla strada statale Flaminia, lungo il valico della Somma. Sul posto è intervenuto personale delle volanti, della polizia locale, della stradale di Terni, della guardia di finanza e dell'Anas.

Anche a Perugia sono stati diversi gli interventi dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per auto in difficoltà e caduta di rami.

La Polizia di Stato raccomanda "la massima prudenza alla guida e il rispetto dell'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali".

Ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, sul sito della Polizia di Stato è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità. (ANSA).