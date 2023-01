Sindaci di Cascia e Norcia, con caro carburanti ricostruzione sisma costa più

"L'aumento dei prezzi dei carburanti, inevitabilmente, si ripercuote sui costi della ricostruzione post sisma del centro Italia": a dirlo all'ANSA sono i sindaci di Cascia e Norcia, Mario De Carolis e Nicola Alemanno. "L'aumento generalizzato dei prezzi che si è verificato nell'ultimo anno è stato un altro ostacolo al processo di recupero delle nostre città", spiegano. "Per quanto riguarda i carburanti, hanno un'incidenza soprattutto per il fatto che le nostre zone sono raggiungibili solo su gomma", sottolinea De Carolis. "Interessa soprattutto le piccole aziende che non riescono ad acquistare all'ingrosso", spiegano ancora i sindaci. "Sarebbe stato sicuramente importante mantenere i prezzi dei carburanti calmierati, purtroppo le risorse utili di cui si poteva disporre erano molto limitate e con la finanziaria sono state destinate al sostegno di famiglie e imprese", conclude Alemanno.