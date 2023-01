Parte percorso riqualificazione area ex Palazzetti Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Parte il percorso di riqualificazione dell'area ex Palazzetti di via Adriatica, a Ponte San Giovanni, che "da ecomostro diventerà eco-quartiere".

Il complesso edilizio, in abbandono da anni, cambierà grazie a un progetto sviluppato con il Pinqua (programma innovativo della qualità dell'abitare) e finanziato con il Pnrr.

Per la presidente della Regione Donatella Tesei "la riqualificazione darà respiro alla comunità".

La governatrice è intervenuta a un incontro all'interno del complesso acquisito da Ater, che eseguirà i lavori. Con lei l'assessore alle Politiche abitative Enrico Melasecche e il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

"Ponte San Giovanni ci guadagnerà in bellezza, sicurezza e utilità", ha detto il sindaco Andrea Romizi.

Il progetto PS5G prevede una riduzione sensibile della cubatura del complesso, con la creazione di un mix di alloggi di edilizia residenziale sociale, a canone concordato, alloggi di edilizia libera, uffici, servizi di quartiere come un asilo nido che sarà preso in carico dal Comune, e di spazi di relazione.

"Ora sta a noi fare sì che le risorse diventino valore pubblico a tutti gli effetti", ha detto il presidente di Ater Emiliano Napoletti.

Il progetto di riqualificazione dei palazzi di via Adriatica, una partita da oltre 20 milioni di euro, dovrà essere concluso entro i primi mesi del 2026.

"Mettere mano a questa ferita significa avviare una rinascita", ha detto l'assessore comunale all'Urbanistica Margherita Scoccia.

Il progetto PSG5 sarà strettamente connesso ad un altro Pinqua pensato per Ponte San Giovanni, quartiere su cui si punta, tra l'altro, ad alleggerire il traffico viario con la partita del Nodo di Perugia. (ANSA).