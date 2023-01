Paola Fioroni, forte risposta fabbisogno case

"L'assegnazione con i prossimi bandi di 600 appartamenti Ater di edilizia residenziale sociale da qui al 2025 rappresenta per l'Umbria una forte e importante risposta al fabbisogno abitativo in un contesto storico caratterizzato da crisi economica e sociale": così la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. "Decisivo in tal senso - sottolinea Fioroni in una nota - il lavoro profuso dall'assessore Enrico Melasecche in sinergia con Ater nella riqualificazione del patrimonio immobiliare obsoleto e nel recupero degli alloggi non utilizzati da anni. I bandi per l'assegnazione degli alloggi saranno predisposti sulla base del regolamento scaturito dalla riforma della legge regionale voluta da Lega e Fratelli d'Italia, di cui sono prima firmataria, che si rifà a principi di equità e legalità e garantisce priorità a chi contribuisce da più tempo in Umbria alla crescita economica del territorio. Maggiore attenzione verrà riservata alle categorie più fragili, alle persone con disabilità, alle giovani coppie con figli minori a carico, anziani, famiglie monoparentali e genitori separati, donne vittime di violenza o di crimini domestici. Viene inoltre predisposta una riserva di alloggi per forze dell'ordine e vigili del fuoco per facilitarne lo stanziamento sul territorio, mentre verranno valutati con attenzione quei soggetti che hanno alle spalle condanne passate in giudicato per reati gravi. Tutto questo - evidenzia Paola Fioroni - va nella direzione di rimarcare il principio di legalità, combattere le frodi e gli abusi attraverso controlli più capillari ed efficaci volti a garantire una maggiore sicurezza per gli inquilini degli alloggi popolari. Altra importante novità è quella che intende evitare che il lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando, quella di presentazione della domanda di assegnazione e quella del provvedimento di assegnazione, determini un pregiudizio al richiedente applicando il principio della 'cristallizzazione' di alcuni requisiti legati all'età anagrafica, a situazioni riferibili al decorso del tempo e per l'Isee al momento della presentazione della domanda ai fini dell'assegnazione dei punteggi. Bene l'impegno dell'assessore Melasecche - conclude Paola Fioroni - nell'interlocuzione avviata con i sindacati al fine di correggere il regolamento ereditato dal precedente Governo regionale di sinistra, che aumenta i canoni di locazione per gli inquilini".