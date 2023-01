Its lancia nuovo corso specializzazione meccatronica

(ANSA) - TERNI, 11 GEN - Its Umbria academy lancerà nel 2023 un nuovo corso nell'ambito della specializzazione della meccatronica finalizzato a formare personale con specifiche competenze di processi industriali continui. Verrà organizzato a Terni e prevede anche l'impiego dei locali di Pentima che saranno resi idonei da un progetto recentemente deliberato dalla Regione e già in fase di attuazione nel 2023, è detto i un comunicato di Its diffuso da Confindustria.

Il primo passo di questo progetto sarà la costituzione di un tavolo con i rappresentanti delle più importanti aziende di processo del territorio per delineare i contenuti a loro necessari. Terni diventerà quindi il polo di eccellenza per il trasferimento tecnologico nella meccatronica per l'industria di processo.

Ast "ha già dato la sua piena adesione a questa iniziativa in linea con la strategia di sviluppo del Gruppo Arvedi" è detto ancora nella nota.

Its Umbria Academy, è l'accademia post diploma, biennale e gratuita in scienze e tecnologie applicate promossa dal Ministero dell'Istruzione, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende del territorio. (ANSA).