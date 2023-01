Sindaca Orvieto, è record visitatori per Pozzo San Patrizio

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 GEN - Record di ingressi al pozzo di San Patrizio di Orvieto: nel 2022 sono stati 247.995 i visitatori, 35 mila in più rispetto ai 212.653 del 2019 (+17%), il 40% in più rispetto al 2021.

Numeri che sono stati evidenziati dalla sindaca, Roberta Tardani, nel corso della conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio dell'attività dell'anno appena concluso. "Un trend - ha detto - che si conferma anche in questi primi giorni del 2023 con la città ancora piena di turisti e punte di 2.200 ingressi al pozzo nella giornata dell'Epifania. E' il segnale che i flussi turistici siano tornati ai livelli pre-pandemia e di come la città abbia superato di slancio la crisi del settore legata all'emergenza sanitaria".

Sempre nell'ambito turistico, la sindaca ha sottolineato il "successo" di Umbria jazz winter: "Nonostante la riduzione delle location - ha detto - anche questa volta ha fatto centro con numeri che in proporzione sono stati superiori a quelli degli anni scorsi". "Ci sono dunque tutte le premesse - ha sottolineato Tardani - per cominciare a preparare sin da ora l'edizione del 2023 con cui festeggeremo i 30 anni, a partire dall'impegno del Comune che in questi tre anni è cresciuto e si è consolidato per dare certezze al futuro di questa manifestazione".

"Ma Orvieto - ha evidenziato ancora la sindaca - è stata una città viva tutto l'anno grazie a un ricco calendario di eventi coordinato e ragionato, concordato con tutti i soggetti interessati e promosso adeguatamente. Nelle prossime settimane sarà presentato il programma del 2023, anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Signorelli a cui stiamo lavorando con l'Opera del Duomo e il Gal Trasimeno Orvietano". (ANSA).