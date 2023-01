Chiusa dopo verifiche gradinata Curi Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Allo stadio Curi porte chiuse per il settore tribuna est-gradinata. La decisione è stata presa a seguito di alcune verifiche tecniche strutturali fatte dalla commissione provinciale di vigilanza.

Il Comune, proprietario della struttura che è gestita dal Perugia Calcio, ha reso noto che la decisione è stata presa "con il fine di non abbassare i livelli di sicurezza previsti dalle norme vigenti". Il provvedimento sarà valido dalla prossima partita del Perugia, che sabato affronta in casa il Palermo nella gara valida per il 20/o turno di Serie B.

La società biancorossa ha spiegato che gli abbonati al settore (circa 400) potranno accedere alla tribuna laterale coperta "e dovranno presentarsi in biglietteria, muniti di abbonamento, dove gli verrà assegnato il nuovo posto". Stesso spostamento anche per gli spettatori che acquistano il tagliando biglietto.

In media sono poco più di mille gli spettatori che seguono le partite dalle gradinata. La capienza globale del Curi scende così da 12.700 a circa 9.700 posti.

Il Comune intanto "sta valutando, prima di proseguire con il programma di adeguamento sismico e messa in sicurezza già avviato in altri settori (recente è quello della curva nord) e finanziato dalla stessa amministrazione, la sostenibilità di iniziative di investimento mirate al rifacimento completo dello stadio Curi". (ANSA).