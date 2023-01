Zangrillo, nel 2023 previsti altri 150mila ingressi nella p.a

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - "Continueremo nell'opera di sostituzione anche nel 2023 con la necessità di vivere il turnover non come una semplice sostituzione quantitativa di persone ma per dotare la pubblica amministrazione di competenze adeguate. Per fare questo dobbiamo lavorare anche sui profili delle persone che inseriremo e quindi lo sforzo sarà anche dal punto di vista qualitativo": lo ha affermato il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, incontrando i giornalisti a margine della prima tappa del viaggio per il Paese dal titolo "Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori".

"Dal 2008 in avanti - ha detto - abbiamo vissuto anni molto complicati, con la necessità di tenere a bada il debito pubblico e quindi il blocco del turnover, ma ora guardiamo al futuro con ottimismo. Già nel 2022 abbiamo avuto più di 150mila ingressi e 14mila ulteriori inserimenti al turnover. Più o meno le stesse dimensioni si avranno anche quest'anno".

E per il ministro la pa è dotata di strutture che oggi sono in grado di accompagnare il processo di formazione delle persone: "E' chiaro che tutto dipende dalla sensibilità degli amministratori locali nel seguire questi temi. Quando ho letto, arrivando al ministero, che la media di formazione del dipendente pubblico non è neppure di un giorno all'anno devo dire che un po' mi sono preoccupato. Non possiamo pensare di modernizzare la nostra pa se facciamo questo tipo di formazione". (ANSA).