A Orvieto capodanno in piazza al ritmo di jazz

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 01 GEN - Dopo 22 anni Orvieto è tornata a festeggiare in piazza la notte di Capodanno. L'ha fatto con la musica jazz dei Funk Off che hanno suonato sul sagrato del Duomo e davanti a qualche migliaio di persone che allo scadere della mezzanotte si sono riversate nelle vie e nelle piazze del centro storico per brindare al 2023.

I fuochi d'artificio improvvisati all'ombra della Cattedrale hanno illuminato la notte orvietana.

La street band - inserita nel cartellone di Umbria jazz winter che si conclude oggi - ha iniziato a suonare quando mancavano una ventina di minuti allo scoccare del nuovo anno, per poi proseguire fino ad oltre la mezzanotte e mezza.

Ad assistere allo spettacolo musicale e pirotecnico anche la sindaca Roberta Tardani.

L'ultima volta che la Rupe aveva festeggiato il Capodanno in piazza era stato per quello del 2000, in quell'occasione furono diversi gli artisti di Ujw a salire sul palco allestito in piazza del Popolo. (ANSA).