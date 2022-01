ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria in calo ricoveri e positivi

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - In calo ricoveri e positivi al Covid in Umbria.

Sono quattro i ricoverati Covid in meno negli ospedali della regione nell'ultimo giorno, mentre restano sette i posti occupati nelle terapie intensive.

Segnalati altri tre morti, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 2.156 nuovi positivi, 9,6 per cento in meno rispetto a martedì e 2.296 guariti, con gli attualmente positivi ora 24.467, 143 in meno. Sono stati analizzati 3.845 tamponi e 12.357 test antigenici, con un tasso di positività del 13,3 per cento (11,1 martedì).

Quanto alla campagna vaccinale, nell'ultimo giorno 7.080 umbri hanno ricevuto la terza dose, 451.152 in tutto, pari al 52,62 per cento dei residenti vaccinabili. L'84,45 ha fatto invece la prima dose, 727.935 cittadini in totale. I prenotati sono 78.867.

Al fine di facilitare l'adesione alla vaccinazione dell'età pediatrica 5-11 anni, che in questo periodo sta facendo registrare numerosi contagi e disagi in ambito scolastico, la Regione Umbria e l'Azienda Usl Umbria 2, con il distretto di Narni e Amelia, in collaborazione con le amministrazioni comunali, promuovono quattro Open Day, con accesso diretto senza prenotazione, a Narni, Amelia, Otricoli e Montecastrilli.

Questi gli appuntamenti, riservati esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni residenti nel distretto di Narni e Amelia della Usl Umbria 2: 29 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 a Narni, palestra scuola primaria "Sandro Pertini"; 30 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 ad Amelia, palestra scuola primaria "Jole Orsini" 5 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 ad Otricoli, sala polivalente; 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 a Montecastrilli, centro fieristico "Don Antonio Serafini".

(ANSA).