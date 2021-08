(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Al via a Foligno la 42/a edizione di Segni Barocchi Festival (2-8 settembre) che propone concerti, spettacoli di danza e teatrali, recital organistici, conferenze, visite guidate e altri appuntamenti collaterali, oltre alla consueta "Notte barocca".

Il programma della giornata d'apertura propone, fra l'altro, alle 21 (Corte di Palazzo Trinci) un concerto con due star del repertorio barocco: Laura Pontecorvo e Rinaldo Alessandrini, che presenteranno un programma dedicato alle sonate per flauto traversiere e clavicembalo della famiglia Bach. Si potrà partecipare agli eventi con la prenotazione (sul sito istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it) e muniti di Green pass. Tra gli altri appuntamenti: "Un viaggio musicale da Venezia a Dresda", con il quartetto formato da Andrea Mion (oboe barocco), Alessandro Ciccolini (violino barocco), Walter Vestidello (violoncello barocco) e Gabriele Catalucci (calvicembalo), venerdì 3 settembre. Dalle 21 di sabato 4 settembre la Notte barocca coinvolgerà l'intero centro storico di Foligno, con spettacoli e concerti. Alle 23.30,"Opera nova de' balli e Contrarco Consort", spettacolo di musica e danza, in piazza della Repubblica. Domenica 5 l'Ensemble Mare nostrum presenta lo spettacolo "Alle danze, alle danze! Il gesto, la parola e il suono nella musica di Alessandro Stradella", in collaborazione con l'Accademia nazionale di Danza di Roma. (ANSA).