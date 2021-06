ANSA-IL-PUNTO/ COVID: costante calo attuali positivi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Continua in maniera praticamente costante il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria.

Sono ora 926, 27 in meno di giovedì.

Nell'ultimo giorno non sono state registrate nuove vittime, con 13 nuovi positivi registrati e 40 guariti, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sono stati analizzati 1.458 tamponi e 3.041 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,28 per cento sul totale (0,49 il giorno precedente).

Invariato il quadro dei ricoverati negli ospedali, 38, cinque dei quali nelle terapie intensive.

Hanno intanto superato il 60 per cento i residenti in Umbria che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid.

In base ai dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 18 giugno sono infatti 463.466, il 60,1 del totale.

Sono invece 200.520, il 25,76 per cento, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Ai quali sono state somministrate quindi entrambe le dosi.

Il totale dei prenotati per le vaccinazioni è di 217.606 residenti in Umbria. (ANSA).