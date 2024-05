Al Serafico di Assisi l'intelligenza artificiale per riabilitare

Inaugurato ad Assisi il nuovo centro di riabilitazione ambulatoriale dell'Istituto Serafico. Diretto da Massimo Vallasciani, ospita servizi di riabilitazione con tecnologie all'avanguardia che sfruttano anche la realtà virtuale. Permette infatti di seguire "il percorso di recupero di ogni persona con estrema precisione e raccogliendo dati oggettivi", è stato spiegato durante la cerimonia.

Aperto all'intera comunità, il centro consentirà agli utenti di poter ricevere "un piano di trattamento personalizzato, messo a punto dall'equipe medica dell'Istituto".

Unitamente alla riabilitazione classica (dalla neuromotoria a quella ortopedica, posturale, logopedica, fisica strumentale), sarà possibile usufruire "di numerosi dispositivi all'avanguardia nell'ambito del recupero fisico".

La tecnologia sarà la chiave anche per l'analisi strumentale della postura e del movimento. Attraverso tecnologie di intelligenza artificiale che, registrando il movimento e la postura, restituiscono in tempo reale un report tridimensionale, visuale e numerico.

Il centro è stato inaugurato alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, di quella del Serafico Francesca Di Maolo, della sindaca di Assisi Stefania Proietti, del presidente della Commissione Sanità del Senato Franco Zaffini e del vescovo monsignor Domenico Sorrentino.

"Si celebra un nuovo inizio in una storia lunga 153 anni.

Significa tanto, significa non arrendersi mai, trovare risposte nuove e bisogni emergenti", ha detto Di Maolo. "L'introduzione di queste tecnologie avanzate, a supporto della riabilitazione e che supporteranno l'equipe, apre un nuovo cammino" ha aggiunto.

La presidente Tesei ha parlato di "nuove importanti attrezzature" che rappresentano "da un lato la dimostrazione di come il progresso tecnologico e la ricerca possano essere estremamente utili per fornire dei servizi sempre più funzionali, dall'altro l'ennesimo esempio di quando il Serafico sia un irrinunciabile punto di riferimento nazionale".

Proprio "il lavoro straordinario che viene svolto al Serafico" per Tesei ha avuto un ruolo importante "nella scelta dell'Umbria per il G7 su inclusione e disabilità" da parte della ministra Alessandra Locatelli, che ha inviato un videomessaggio.

Hanno preso parte all'inaugurazione anche Luca Coletto, assessore regionale alla Salute e Paola Fioroni, Osservatorio regionale delle persone con disabilità.



