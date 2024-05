La Norvegia riconosce lo Stato di Palestina, 'giorno speciale'

.La Norvegia ha salutato il riconoscimento dello Stato palestinese come un giorno speciale e ha denunciato la mancanza di "impegno costruttivo" da parte di Israele per una soluzione a due Stati. "La Norvegia è stata uno dei più ferventi difensori di uno Stato palestinese per più di 30 anni", ha dichiarato il ministro degli Esteri Espen Barth Eide in un comunicato. "Il giorno in cui la Norvegia riconosce ufficialmente la Palestina come Stato è un giorno speciale per le relazioni Norvegia-Palestina". In una mossa coordinata con Spagna e Irlanda, la scorsa settimana la Norvegia ha annunciato che avrebbe riconosciuto formalmente lo Stato della Palestina a partire da martedì. Israele ha definito la decisione come una "ricompensa" per Hamas a più di sette mesi daldevastante attacco del 7 ottobre.



