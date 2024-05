Tajani, 'in Ue nessun accordo con la Lega finché è con Id'

"Finché la Lega sarà con Id, nessuno farà accordi con la Lega. Nel Ppe non lo vogliono fare, non vogliono fare un governo con forze anti-europeiste. La Lega è già diversa, ma sta dentro quella famiglia". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani durante un evento a Milano. "L'unica coalizione alternativa ai socialisti è quella con popolari, conservatori e liberali. Se la Lega se ne va, potrebbe entrare a far parte della maggioranza.

Noi saremmo favorevoli", ha aggiunto.



