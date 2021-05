ANSA-IL-PUNTO/COVID:Umbria, fatte più 380 mila dosi vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Sono oltre 380 mila, 380.484, per la precisione, le dosi dei vaccini anti Covid somministrate finora in Umbria. Il 93,9% delle 405.345 consegnate finora alla regione in base ai dati aggiornati dal Governo al pomeriggio del 12 maggio.

Della campagna di vaccinazione ha parlato intanto la presidente della Regione Donatella Tesei. "Non potremo permettere certo che chi opera in sanità non si sottoponga a vaccinazione" ha detto intervenendo a Radio anch'io, trasmissione di Radio Rai 1. La governatrice ha quindi ricordato che l'amministrazione della quale è alla guida "ha invitato con molta determinazione tutti a vaccinarsi" e che questo "sarà fatto ancora". "Stiamo quindi sollecitando - ha spiegato Tesei - e fino ad adesso comunque c'è stata una adesione alla campagna vaccinale di tutti abbastanza alta".

Intanto in Umbria dopo la leggera risalita di martedì, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid, ora 2.552, 132 meno di martedì.

Nell'ultimo giorno - riporta il sito della Regione - sono stati accertati 77 nuovi positivi, 208 guariti e un morto.

Sono stati analizzati 3.074 tamponi e 4.141 test antigenici.

Il tasso di positività è dell'uno per cento sul totale (1,47 il giorno precedente) e del 2,5 sui soli antigenici (era 3,8).

In calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 155, cinque in meno, 22 dei quali (due in più) nelle terapie intensive. (ANSA).