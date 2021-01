ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Iss, per Umbria rischio "alto"

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Secondo la bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, l'Umbria è l'unica Regione che registra una classificazione complessiva di rischio "alta", per tre o più settimane consecutive. Lo evidenzia la tabella relativa agli indicatori per la valutazione del rischio allegata al monitoraggio settimanale della cabina di regia. L'indice Rt della regione, invece, è pari a 0.96 (0.9-1.02).

Un andamento dei contagi tenuto sotto stretto controllo dalla Regione. Al momento comunque in Umbria non c'è alcuna "evidenza scientifica su possibili varianti del virus e tanto meno su varianti autoctone", ha spiegato il commissario regionale per la gestione dell'emergenza, Massimo D'Angelo. In Umbria, così come sta avvenendo in altre regioni - ha aggiunto -, si vuole procedere a sequenziare il virus Sars-Cov-2 "per verificarne le caratteristiche". "Il sequenziamento del virus sul territorio regionale - ha detto ancora D'Angelo - permetterà di avere a disposizione ulteriori dati oggettivi per interpretare anche le cause per cui l'infezione virale tende a diffondersi in alcune aree e, di conseguenza, valutare le misure opportune".

Intanto la presidente della Regione Donatella Tesei ha sollecitato l'Anci, "nello spirito di una leale e fattiva collaborazione", ad una immediata valutazione insieme ai sindaci dei territori in cui c'è una elevata incidenza di casi settimanali di Covid per "individuare una serie di iniziative territoriali temporanee, in aggiunta alle limitazioni regionali e nell'ottica del perseguimento del principio di massima precauzione, allo scopo di ridurre le occasioni di contagio".

Dai dati giornalieri emergono intanto dieci ricoverati Covid in più, ora 402, negli ospedali dell'Umbria, 53 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 335 nuovi positivi, 154 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono 174 in più di ieri. Processati 3.938 tamponi e 2.980 test antigenici, con un tasso di positività totale al 4,82 per cento. (ANSA).