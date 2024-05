Scontro tra auto e moto, muore un giovane a Perugia

Un ventitreenne è morto a Perugia in seguito a uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava e una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto alle porte del capoluogo umbro per cause sulle quali ha svolto accertamenti la polizia municipale.

Tra le ipotesi al vaglio degli agenti, guidati dalla comandante Nicoletta Caponi, quella che l'auto si sia immessa su via San Galicano in senso inverso alla direzione di marcia obbligatoria prevista in quel tratto. Colpendo così il motociclista.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto appena arrivato all'ospedale di Perugia.



