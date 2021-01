ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, fatte il 104% dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - L'Umbria migliora ancora riguardo al rapporto tra le dosi di vaccino anti Covid fornite, 9.835, e quelle somministrate, 10.267, cioè il 104,4 per cento.

Confermandosi migliore regione italiana. Emerge dal report del Ministero della Salute aggiornati al pomeriggio del 12 gennaio.

Un dato legato alla possibilità prevista dalle Autorità sanitarie di ricavare più dosi da ogni fiala di vaccino Pfizer.

In Umbria sono state finora vaccinate 6.752 donne e 3.515 uomini, con una prevalenza della fascia d'età 50-59 anni. A ricevere le dosi sono stati 8.156 operatori sanitari e socio-sanitari, 2.030 ospiti di strutture residenziali e 81 tra il personale non sanitario.

Per la presidente della Regione Donatella Tesei, l'Umbria ha comunque una capacità di somministrare ogni giorno oltre 1.500 dosi di vaccino anti Covid, numero "molto superiore a quelli che sta ricevendo". "Nel primo lotto di fornitura - ha detto, parlando in Assemblea legislativa - erano stati richiesti vaccini per oltre 18 mila cittadini e invece in effettivo ne riceveremo al momento per 14 mila e 625 persone nell'arco delle prossime tre settimane".

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia sono 205 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno. I guariti sono stati 121 e otto i morti. Tornano a crescere gli attualmente positivi, 76 in più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.946 con un tasso di positività in discesa al 5,1 per cento (ieri al 9,8). (ANSA).