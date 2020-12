Esaminatore Suarez lascia Università Stranieri Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Ha rassegnato le dimissioni dall'Università per Stranieri di Perugia il 29 ottobre scorso il professor Lorenzo Rocca, esaminatore di Luis Suarez nell'esame per la conoscenza della lingua italiana. Decisione - apprende l'ANSA - formalizzata prima della misura cautelare del gip, disposta all'inizio del mese e ora revocata, con la quale era stato sospeso dal pubblico ufficio per otto mesi. Le dimissioni di Rocca saranno esecutive dall'inizio di gennaio ma il docente non opera più nell'Ateneo da inizio ottobre.

L'esaminatore di Suarez era stato rimosso dal Centro di valutazione e certificazione linguistica dell'Ateneo dopo la prima fase dell'indagine. Decisione che aveva "amareggiato" il docente che si era sentito in qualche modo "tradito" dal provvedimento.

"Rocca - ha spiegato sempre all'ANSA il suo difensore, l'avvocato Lorenzo Manni - ha sempre negato di avere fornito prima della prova a Suarez quelle che sarebbero state le domande d'esame. Ha sempre sostenuto la correttezza del proprio comportamento e che il calciatore aveva una conoscenza dell'italiano tale da giustificare il livello B1".

La sospensione di Rocca è stata revocata dal gip dopo l'interrogatorio di garanzia. Quando il provvedimento cautelare è stato disposto né il gip né i pm sapevano delle dimissioni.

