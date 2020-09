Presidente Cei, messo disposizione nostri spazi per la scuola

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - "La Chiesa italiana ha dato piena disponibilità alle Istituzioni per concedere eventuali spazi per la scuola": lo ha annunciato il presidente della Cei, card.

Gualtiero Bassetti, parlando della riapertura delle classi in presenza dopo i mesi di lockdown. Lo ha fatto parlando con l'ANSA.

"Siamo disponibili - ha detto ancora il cardinale Bassetti - a dare tutto ciò che abbiamo per la formazione e l'educazione dei nostri giovani. E questo perché - ha concluso il presidente della Cei - riteniamo fondamentale la formazione per la persona umana". (ANSA).