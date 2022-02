Nevicate in Trentino, rallentamenti e disagi alla viabilità

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Disagi alla viabilità in Trentino per la neve caduta durante la notte. Nelle prime ore del mattino le nevicate, ancora in corso, hanno raggiunto gran parte dei fondovalle, ma la quota neve - precisa Meteotrentino - tenderà gradualmente ad alzarsi in giornata. In A22 si sono formate code per un mezzo in fiamme tra Trento sud e Rovereto sud, in direzione Modena.

Rallentamenti un po' ovunque, in particolare sulla tangenziale di Trento in entrambe le direzioni e sulla Ss47 della Valsugana, sia in ingresso nel capoluogo che tra Levico e San Cristoforo, sempre in direzione di Trento. Disagi per un mezzo pesante in panne anche sulla Ss43 della valle di Non in località Sabino e sulla Gardesana.

La neve sta causando forti rallentamenti sulla Ss43 della val di Non in direzione nord. In località Campodenno carabinieri e polizia locale fermano i mezzi pesanti senza catene. Si sono formate lunghe code. Il traffico leggero in direzione sud viene invece deviato su una strada secondaria.