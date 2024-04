Valanga durante 'pulizie di primavera' a passo Rombo

A passo Rombo, la famosa strada panoramica a 2.474 metri di quota che collega l'Alto Adige con il Tirolo austriaco, sono in corso le 'pulizie di primavera'.

Ogni primavera le frese devono rimuovere muri di neve, alti in alcuni anni anche una decina di metri, per consentire la riapertura della strada dopo la chiusura invernale. Che questo lavoro non è senza rischi dimostra una foto di una valanga pubblicata su Facebook da Timmelsjoch Hochalpenstrasse. La slavina ha letteralmente attraversato la strada, fortunatamente senza interessare il personale del servizio strade.

A causa delle nevicate della scorsa settimana e poi dell'innalzamento delle temperature il rischio valanghe è sempre dietro l'angolo. In alcuni casi, come avviene anche a passo dello Stelvio, che sarà la Cima Coppi del Giro d'Italia il 21 maggio, i distacchi vengono provocati in modo controllato con delle cariche esplosive.



