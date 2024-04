Un documentario sugli orsi e sulla morte di Andrea Papi

La morte di Andrea Papi un anno fa ha acceso i fari dei media internazionali sulla questione degli orsi in Trentino. Ora il regista bolzanino Andreas Papi analizza in un documentario la difficile convivenza dell'uomo con il plantigrado. Dal 2 maggio il film è disponibile in lingua tedesca su Sky Germania con il titolo "Gefährlich nah - Wenn Bären töten" (Pericolosamente vicini, quando orsi uccidono, ndr.), mentre questa estate arriverà in Italia sul grande schermo e poi in autunno su Rai3.

Pichler ripercorre le tappe del progetto di ripopolamento Life Ursus e visita le valli trentine. Intervengono abitanti e animalisti, come anche forestali ed esperti. Il regista intervista anche i genitori di Andrea Papi. Non manca uno sguardo in Baviera, dove l'anno scorso si è accesso il dibattito, dopo i primi sbranamenti di animali di allevamento.

Il documentario si interroga sulla domanda: A chi appartiene la natura, all'uomo oppure agli animali? Da tre anni Pichler si occupa della questione degli orsi trentini, accompagnando spesso i forestali nei boschi. Ha infatti iniziato i lavoro molto prima della tragedia di Caldes, dando voce a chi è per la presenza degli orsi e a chi invece vorebbe limitare il loro numero.





