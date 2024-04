Riapre la funivia di Sardagna, prolungata la vita operativa

A partire da domani, mercoledì 1/o maggio, riprende il servizio della funivia di Sardagna.

L'infrastruttura - si apprende - ha richiesto una manutenzione straordinaria in relazione al raggiungimento del sessantesimo anno di vita operativa, come previsto dalla normativa di settore.

L'intervento di revisione generale dell'impianto ha permesso il prolungamento della vita tecnica, in attesa dalle realizzazione della grande opera di collegamento tra la città di Trento e il Monte Bondone.

In relazione all'entrata in attività con l'orario festivo ridotto, la prima corsa sarà quella delle ore 10.30.



