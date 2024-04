Tennis: Madrid; Sinner decide dopo 'warm up' se giocare ottavi

Jannik Sinner deciderà dopo il warm up delle 12.30 di oggi, martedì 30 aprile, se scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Karen Khachanov alle 15 circa. Il problema all'anca destra, che si porta dietro da Monte-Carlo, è tornato a 'far visita' all'azzurro nel corso del match di sedicesimi di finale contro Kotov. Molto dipenderà dalle sensazioni di Jannik a 15 ore circa di distanza dal successo contro il russo, quando riprenderà la racchetta in mano e proverà i colpi. Nel caso il dolore fosse ancora presente, il numero 2 del mondo potrebbe anche decidere di non scendere in campo in via precauzionale in vista dei prossimi appuntamenti di Roma e Parigi, quando andrà a caccia del primo posto nel ranking ATP occupato da Novak Djokovic.





