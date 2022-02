Kompatscher, storia comune tra Alto Adige e Belgio dell'est

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - È in Alto Adige per una visita ufficiale il ministro presidente della Comunità germanofona del Belgio orientale, Oliver Paasch. In una conferenza stampa congiunta, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha sottolineato la storia simile delle due minoranze di lingua tedesca e del ruolo esemplare del modello autonomistico.

Durante la riunione tra la delegazione del Belgio orientale e la giunta provinciale altoatesina, hanno riferito Paasch e Kompatscher, si è parlato anche delle sfide simili che le due realtà devono affrontare, come il principio della lingua madre nelle scuole, il personale multilingue e la carenza di lavoratori qualificati. Paasch ha sottolineato la disponibilità data dall'Alto Adige ad inviare aiuti durante l'"alluvione del secolo" in Germania e Belgio della scorsa estate. (ANSA).