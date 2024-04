A luglio alla Trentino music arena arrivano i Pooh

A luglio alla Trentino music arena per il Trentino summer festival arriveranno i Pooh. Ad annunciarlo sui social è il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. "Per tutti coloro che sono cresciuti con la loro musica, per chi ha cantato a squarciagola i loro successi e ha fatto dei loro testi una colonna sonora indimenticabile, arriva a Trento l'imperdibile concerto dei Pooh! Il 9 luglio, alla Trentino Music Arena, la band leggendaria si esibirà in un live emozionante che ripercorrerà i loro più grandi successi.

Un'occasione unica per rivivere le emozioni di una vita, per celebrare la musica che ha segnato più di una generazione", ha scritto Fugatti.

Oltre ai Pooh, saranno ospiti della Trentino music arena per il Trentino summer festival Fiorella Mannoia (4 agosto) e Umberto Tozzi (5 settembre).



