Coronavirus: 7 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - In Trentino sono 4 i positivi su 939 tamponi effettuati. Ben 3 infettati sono minorenni. Il contagio si è manifestato con sintomi in un solo soggetto, mentre negli altri 3 è stato individuato tramite screening.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.029 tamponi, 3 dei quali sono risultati positivi. Il numero delle persone in quarantena sale invece di 63 unità a 677. Invariato il numero di pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco (11) e in terapia intensiva (2).

